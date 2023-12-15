СМИ: российская экономика приспосабливается к санкциям Запада

Так агентство отреагировало на выступление главы государства во время итогов года. Российский лидер отметил разногласия американской и европейской военной помощи. Указывается, что российская экономика приспосабливается к беспрецедентным санкциям со стороны Запада.

При этом Путин отметил, что правительство и ЦБ РФ уже предпринимают шаги, которые сдержат рост цен и вернутся к целевому показателю.

Издание The Washington Post заявило, что Путин во время общения с журналистами и гражданами РФ был уверен в себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

