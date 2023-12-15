СМИ: российская экономика приспосабливается к санкциям Запада
Президент России Владимир Путин полон решимости достичь военных целей на Украине, сообщает Bloomberg.
Так агентство отреагировало на выступление главы государства во время итогов года. Российский лидер отметил разногласия американской и европейской военной помощи. Указывается, что российская экономика приспосабливается к беспрецедентным санкциям со стороны Запада.
При этом Путин отметил, что правительство и ЦБ РФ уже предпринимают шаги, которые сдержат рост цен и вернутся к целевому показателю.
Издание The Washington Post заявило, что Путин во время общения с журналистами и гражданами РФ был уверен в себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru