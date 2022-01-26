СМИ раскрыли детали «пакета мер» Евросоюза против России
Евросоюз может ввести санкции против России в том числе в случае ограничения поставок газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным агентства, меры против РФ могут быть приняты в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа».
Кроме того, как сообщил источник, ЕС работает над пакетом антироссийских мер, предусматривающим ограничение на конвертирование валюты, ограничение доступа к международной системе SWIFT, экспортный контроль, запреты на импорт и экспорт.
При этом ряд крупных стран Евросоюза предложил исключить некоторые из предложенных ограничений, в том числе сделать «послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов».
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