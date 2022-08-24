СМИ: Правительство сократило финансирование проекта по созданию оборудования для СПГ

Газета отмечает, что запрашивавший средства Минпромторг получит лишь 300 млн рублей на 2022-2023 годы.

Как указывается в паспорте проекта «Прорыв на рынки СПГ», в текущем году доля отечественного СПГ-оборудования заводов на российской технологии составляет 40%, к 2028 году этот показатель должен вырасти до 60%, к 2030-му — до 80%. В Минпромторге отметили, что проект реализуется в соответствии с планом, и важно «обеспечить финансирование в полном объеме».

По данным экспертов, для «прорывов» нужны серьезные вливания средств на разработку и производство СПГ-оборудования. В свою очередь, для успешных разработок необходимо участие в заказах заинтересованных представителей бизнеса. Лишь при наличии коммерчески успешных разработок целевые показатели по доле российского оборудования при реализации СПГ-проектов будут достигнуты.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 1 млрд рублей, чтобы компенсировать затраты разработчиков на проведение научно-исследовательских работ при создании оборудования для производства СПГ. Эта сумма позволит обеспечить запуск и частичное финансирование в 2022 году четырех проектов по созданию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства, пишет RT.

