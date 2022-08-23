СМИ: Посещаемость московских ресторанов стала худшей за пять лет
В августе посещаемость ресторанов Москвы оказалась ниже прошлогоднего на 11%. Такой спад стал самым серьезным за последние пять лет. По данным Focus Technologies, в июне и июле показатель рос на 43% и 37% соответственно, но в 2021 году в эти месяцы работали только летние веранды и действовал запрет на посещение ресторанов без QR-кодов из-за пандемии COVID-19.
Причина низкого трафика в том, что еда дорожает, а граждане, наоборот, все активнее экономят, пишет «Коммерсант». Кроме того, часть посетителей заведения потеряли из-за бегства иностранного бизнеса из России, а часть не досчитались из-за отсутствия туристов.
По данным издания, больше всего пострадали рестораны, расположенные в торговых центрах Москвы.
Аналитики полагают, что ситуация будет и дальше ухудшаться.
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