СМИ: Посещаемость московских ресторанов стала худшей за пять лет

Причина низкого трафика в том, что еда дорожает, а граждане, наоборот, все активнее экономят, пишет «Коммерсант». Кроме того, часть посетителей заведения потеряли из-за бегства иностранного бизнеса из России, а часть не досчитались из-за отсутствия туристов.

По данным издания, больше всего пострадали рестораны, расположенные в торговых центрах Москвы.

Аналитики полагают, что ситуация будет и дальше ухудшаться.

