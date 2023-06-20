СМИ: отгрузки российской нефти в Китай упали почти на 50%

Агентство ссылается на данные системы слежения за судами на портале Refinitiv Eikon, согласно которым за период с 1 по 19 июня из России в КНР было доставлено только 0,26 млн тонн нефти - существенно меньше, чем в мае (0,67 млн тонн).

Отмечается, что за это же период с рейдовых перевалок в Китай было доставлен 0,3 млн тонн нефти Urals, тогда как ранее за аналогичный период отгрузили 0,42 млн тонн, то есть почти на 30% меньше.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что недостаток инвестиций в нефтяную промышленность приведет к дефициту и неизбежному росту на нефть, сообщают «Невские новости».