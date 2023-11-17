СМИ: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры.

Отмечается, что гендиректор «Почты России» Михаил Волков выдвинул эту идею для повышения эффективности деятельности почты. При этом на совещании было высказано предположение, что мера переложит сборы на покупателей.

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До этого компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, была исключена обязанность покупателя проверять качество товара в момент получения, датой возврата установлен момент отказа от продукции. Также было зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств. Продлевать срок доставки компания может только по согласованию с потребителем, а срок рассмотрения претензии о замене товара был сокращён, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Интернет-торговляМихаил Мишустин

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