СМИ: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры.
Отмечается, что гендиректор «Почты России» Михаил Волков выдвинул эту идею для повышения эффективности деятельности почты. При этом на совещании было высказано предположение, что мера переложит сборы на покупателей.
До этого компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры РФ изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В частности, была исключена обязанность покупателя проверять качество товара в момент получения, датой возврата установлен момент отказа от продукции. Также было зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств. Продлевать срок доставки компания может только по согласованию с потребителем, а срок рассмотрения претензии о замене товара был сокращён, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru