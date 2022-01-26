СМИ: Катар не сможет заменить РФ на газовом рынке

Катар не сможет заменить «Газпром» в качестве поставщика на европейском рынке в случае введения новых санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.



По данным агентства, мощности Катара загружены, кроме того, большая часть вырабатываемого здесь топлива направляется по долгосрочным контрактам в азиатские страны. Кроме того, Катар не будет рисковать отношениями с азиатскими партнерами, если это принесет выгоду в США и Европе.

Qatar Energy продает через спотовый рынок излишки, однако эти объемы не имеют большого значения для рынка. Ранее США провели переговоры на случай перебоев с поставками газа в Европу в ходе конфликта из-за Украины.

Россия не прекращает поставки газа даже при угрозе военных действий, поэтому Европа зря боится такого развития событий, однако крупные санкции против России могут навредить самим европейцам, рассказал ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

