СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина о регулировании криптовалют
Правительство России склоняется к позиции Минфина в обсуждении регулирования криптовалют, уже к 11 февраля могут быть подготовлены проекты регулирования рынков и оценки их предполагаемых последствий. Об этом сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что кабмин поддержал позицию ЦБ в том, что частная криптовалюта не может стать законным средством платежа. Но правительство также придерживается мнения, что россиянам следует позволить оперировать валютой в качестве инвестиционных активов.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- «Блестяще»: Шойгу оценил переброску войск в рамках учений «Союзная решимость-2022»
- Киев отреагировал на ответ США России по гарантиям безопасности
- В России за сутки выписаны почти 54 тысячи человек после COVID-19
- В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины
- Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации
- Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
- Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за беспилотника
- Проценко назвал отличительные симптомы «омикрона»
- Во многих школах Москвы идет проверки после сообщения о минировании
- Роспотребнадзор не смог установить организаторов митинга против бывшего чеченского судьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru