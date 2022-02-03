СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина о регулировании криптовалют

Издание отмечает, что кабмин поддержал позицию ЦБ в том, что частная криптовалюта не может стать законным средством платежа. Но правительство также придерживается мнения, что россиянам следует позволить оперировать валютой в качестве инвестиционных активов.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.

