СМИ: Кабмин склоняется к позиции Минфина о регулировании криптовалют

Правительство России склоняется к позиции Минфина в обсуждении регулирования криптовалют, уже к 11 февраля могут быть подготовлены проекты регулирования рынков и оценки их предполагаемых последствий. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Издание отмечает, что кабмин поддержал позицию ЦБ в том, что частная криптовалюта не может стать законным средством платежа. Но правительство также придерживается мнения, что россиянам следует позволить оперировать валютой в качестве инвестиционных активов.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:ПравительствоМинфинКриптовалютаРоссия
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