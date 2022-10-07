СМИ: Европейский центробанк призвал кредитные организации к экономии

Собеседники агентства заявили, что европейский центробанк допускает массовые дефолты вследствие энергетического кризиса, для покрытия которых потребуются финансовые вложения. Также регулятор не исключает более резкое замедление экономического развития, чем ожидалось.

Ранее Евросоюз в рамках утвержденного нового пакета антироссийских санкций запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на своей территории.

