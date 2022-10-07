СМИ: Европейский центробанк призвал кредитные организации к экономии
Европейский центробанк ужесточает требования к кредитным организациям и посоветовал некоторым банкам экономить. Так, регулятор призвал аккуратно подходить к начислению дивидендов и бонусов за текущий год на фоне возможного обострения экономической ситуации в Европе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Собеседники агентства заявили, что европейский центробанк допускает массовые дефолты вследствие энергетического кризиса, для покрытия которых потребуются финансовые вложения. Также регулятор не исключает более резкое замедление экономического развития, чем ожидалось.
Ранее Евросоюз в рамках утвержденного нового пакета антироссийских санкций запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на своей территории.
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