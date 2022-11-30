СМИ: Европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе
Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении ситуации в экономике. Об этом пишет Wall Street Journal.
Издание отмечает, что трансатлантические связи «начинают ослабевать».
«Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорится в материале.
Wall Street Journal подчеркивает, что действия Вашингтона не способствует разрешению энергокризиса. В частности, США поставляют сжиженный природный газ по высоким ценам, и это создает нагрузку на европейскую производственную базу, указывает телеканал «360». Отмечается, что эти трудности «сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками».
В статье подчеркивается, что чиновники в Европе начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
- СМИ: Европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе
- ВЦИОМ: Россияне стали реже посещать рестораны
- В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
- В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами
- Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии в 1999 году
- В России предложили установить минимальную розничную цену на тихие вина
- В Великобритании вспыхнула эпидемия дифтерии из-за украинских беженцев
- ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости
- Дипломат Ермаков: спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru