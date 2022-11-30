СМИ: Европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе

Издание отмечает, что трансатлантические связи «начинают ослабевать».

«Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорится в материале.

Wall Street Journal подчеркивает, что действия Вашингтона не способствует разрешению энергокризиса. В частности, США поставляют сжиженный природный газ по высоким ценам, и это создает нагрузку на европейскую производственную базу, указывает телеканал «360». Отмечается, что эти трудности «сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками».

В статье подчеркивается, что чиновники в Европе начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности, пишет RT.

