СМИ: Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть

Соединенные Штаты и некоторые их союзники в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из России хотят сохранить «потолок» в 60 долларов за баррель, при этом Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что Эстония, Литва и Польша настаивают на снижении предела цен на сырую нефть, так как считают его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами. В заявлении трех стран говорится, что при том, что лимит цен на нефть «работает», нужно использовать этот механизм и дальше.

Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США ведут обсуждения с Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) по вопросу «подходящего уровня» потолка цен на российские нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЦеныНефть
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