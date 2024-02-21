СМИ: ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил очередной пакет санкций в отношении России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на европейские источники.
«ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России», — отмечает агентство.
Ранее стало известно, что рестрикции коснутся 200 физических лиц и организаций из России, так, в черные списки попадут несколько десятков российских и белорусских офицеров, пишет «Свободная пресса». Также ожидалось, что ЕС введет санкции в отношении зарубежных компаний за сотрудничество с Россией.
По данным председательства Бельгии в совете ЕС, новый санкционный пакет официально одобрят 24 февраля, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru