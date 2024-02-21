СМИ: ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

«ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что рестрикции коснутся 200 физических лиц и организаций из России, так, в черные списки попадут несколько десятков российских и белорусских офицеров, пишет «Свободная пресса». Также ожидалось, что ЕС введет санкции в отношении зарубежных компаний за сотрудничество с Россией.

По данным председательства Бельгии в совете ЕС, новый санкционный пакет официально одобрят 24 февраля, напоминает Ura.ru.

