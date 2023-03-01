СМИ: ЕС сменил тактику по антироссийским санкциям
Европейский союз теперь делает акцент на соблюдение уже принятых антироссийских санкций, которые не принесли Брюсселю желаемых результатов. Об этом сообщила газета Politico.
Отмечается, что теперь акцент с принятия новых санкций переместился. По информации газеты, дипломаты из ряда стран ЕС считают, что введение ограничений в отношении других импортируемых товаров нанесет больше урона ЕС, а не России.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что влияние нового пакета антироссийских санкций Евросоюза будет ограниченным. Новые санкции практически не повлияют на Россию, считает дипломат. Он напомнил, что цепочки поставок были прерваны задолго до введения ограничений, сообщает НСН.
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