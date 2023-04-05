СМИ: ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи

Евросоюз планирует обсудить новый пакет антироссийских санкций сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Норвегия ввела новые санкции против России

Отмечается, что Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС. Других подробностей не приводится.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что страны Европейского союза потеряли Россию. Вину за испорченные отношения глава ведомства возложил на ЕС. Он напомнил, что лидеры Евросоюза открыто говорили о необходимости нанести России стратегическое поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСанкции

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