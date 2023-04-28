СМИ: Эрдоган призвал Путина продлить зерновую сделку

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонной беседы Владимиром Путиным заявил о необходимости продления «зерновой сделки», пишет газета Sabah.

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Турецкое СМИ отмечает, что в ответе от Путина звучала фраза «мы придаем значение предложению Турции».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат осуждение вопросов по возможному продлению зерновой сделки. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноТурция

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