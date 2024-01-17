СМИ: «Дом.РФ» намерен лишить крупнейшие банки ипотечных госсубсидий

Ранее Сбербанк с начала 2024 года ввел комиссию для застройщиков в размере 7,5-11% от суммы льготной ипотеки. Аналогичную практику позже внедрили ВТБ и Альфа-банка. Свое решение финансовые организации объяснили тем, что сокращение компенсаций от государства с 2,5% до 1,5% сделало льготную ипотеку убыточной для банков.

Источники издания предупредили, что бюджетные деньги могут перераспределить в пользу кредитных организаций, не вводившие комиссии для застройщиков по льготному кредиту. При этом крупные банки вряд ли откажутся от принятого нововведения. По мнению девелоперов, такая практика приведет к росту цен на жилье в новостройках.

Ранее представители Центробанка заявили о намерении проверить новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, сообщает «Радиоточка НСН».



