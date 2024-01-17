СМИ: «Дом.РФ» намерен лишить крупнейшие банки ипотечных госсубсидий

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк могут лишить госсубсидий на покрытие расходов при выделении жилищных кредитов с господдержкой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко.

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Ранее Сбербанк с начала 2024 года ввел комиссию для застройщиков в размере 7,5-11% от суммы льготной ипотеки. Аналогичную практику позже внедрили ВТБ и Альфа-банка. Свое решение финансовые организации объяснили тем, что сокращение компенсаций от государства с 2,5% до 1,5% сделало льготную ипотеку убыточной для банков.

Источники издания предупредили, что бюджетные деньги могут перераспределить в пользу кредитных организаций, не вводившие комиссии для застройщиков по льготному кредиту. При этом крупные банки вряд ли откажутся от принятого нововведения. По мнению девелоперов, такая практика приведет к росту цен на жилье в новостройках.

Ранее представители Центробанка заявили о намерении проверить новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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