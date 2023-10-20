СМИ: доля недовольных курсом рубля компаний выросла до максимума за 8 лет
Доля российских предприятий, заявивших о проблемах из-за курса рубля, достигла максимума за последние восемь лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Гайдара.
35% руководителей предприятий заявили, что слабый рубль тормозит развитие российской промышленности. Компании пожаловались на удорожание импортного оборудования.
В октябре 2022 года слабый рубль считали проблемой лишь 6% опрошенных. Предыдущее рекордное значение зафиксировано в начале 2016 года, когда курс доллара превысил 75 рублей.
По данным Центробанка России, реальный эффективный курс рубля за девять месяцев текущего года упал на 29,7%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru