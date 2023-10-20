СМИ: доля недовольных курсом рубля компаний выросла до максимума за 8 лет

35% руководителей предприятий заявили, что слабый рубль тормозит развитие российской промышленности. Компании пожаловались на удорожание импортного оборудования.

В октябре 2022 года слабый рубль считали проблемой лишь 6% опрошенных. Предыдущее рекордное значение зафиксировано в начале 2016 года, когда курс доллара превысил 75 рублей.

По данным Центробанка России, реальный эффективный курс рубля за девять месяцев текущего года упал на 29,7%, отмечает «Радиоточка НСН».

