СМИ: Болгария прекратила импорт российской нефти
1 марта 202416:34
Болгария официально прекратила закупки российской нефти, пишет агентство Novinite.
«С 1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива», - пишет агентство.
Местные власти изначально планировали, что Болгария будет закупать российскую нефть до конца года, однако парламентарии решили сократить срок, причина - «прямое финансирование из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru