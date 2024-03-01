СМИ: Болгария прекратила импорт российской нефти

Болгария официально прекратила закупки российской нефти, пишет агентство Novinite.

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«С 1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива», - пишет агентство.

Местные власти изначально планировали, что Болгария будет закупать российскую нефть до конца года, однако парламентарии решили сократить срок, причина - «прямое финансирование из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности».

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ФОТО: РИА Новости
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