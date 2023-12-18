СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против России опубликуют 18 декабря
Новый 12-й пакет санкций Европейского союза против России будет опубликован и вступит в силу уже в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.
Отмечается, что уже запущена письменная процедура формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС. Подчеркивается, что точное время публикации пакета в официальном журнале ЕС пока неизвестно.
Ранее, 17 декабря, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции против России нанесли вред жителям европейского союза. По его словам, антироссийские ограничения провалились и нанесли больший вред гражданам Евросоюза, чем Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru