СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против России опубликуют 18 декабря

Отмечается, что уже запущена письменная процедура формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС. Подчеркивается, что точное время публикации пакета в официальном журнале ЕС пока неизвестно.

Ранее, 17 декабря, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции против России нанесли вред жителям европейского союза. По его словам, антироссийские ограничения провалились и нанесли больший вред гражданам Евросоюза, чем Москве, передает «Радиоточка НСН».

