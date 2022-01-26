Смартфоны Xiaomi стали самыми популярными у россиян в 2021 году
Смартфоны Xiaomi вошли в тройку самых популярных смартфонов у россиян. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анализ «AliExpress Россия».
Отмечается, что устройство Xiaomi Redmi 9C стало самым популярным среди смартфонов, заказанных россиянами на AliExpress в прошлом году. Телефон приобретали за 9,4 тысячи рублей.
Кроме Xiaomi, в рейтинг самых популярных телефонов вошли Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Poco X3 Pro. Всего среди самых востребованных у жителей России девайсов было восемь товаров от Xiaomi. При этом среди дорогих гаджетов россияне покупали iPhone 11 за 49,9 тысяч рублей.
Ранее Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на работу смартфона напрямую влияет качество его внутренних компонентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru