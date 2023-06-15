Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики

По словам министра, мировая трансформация болезненна для стран, которые ранее были лидерами и теряют свои позиции.

«Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится», - указал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, России важно найти место и увеличить свою долю в «мировом "пироге"».

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня, в нем примут участие представители 130 государств, пишет Ura.ru.

Ранее Антон Силуанов заявил о стабильности бюджетной системы России и устойчивом положении валютного курса, напоминает РИА ФАН.

