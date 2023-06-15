Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
Трансформация экономики неизбежна, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом глава Минфина заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
По словам министра, мировая трансформация болезненна для стран, которые ранее были лидерами и теряют свои позиции.
«Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится», - указал глава Минфина.
Как отметил Силуанов, России важно найти место и увеличить свою долю в «мировом "пироге"».
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня, в нем примут участие представители 130 государств, пишет Ura.ru.
Ранее Антон Силуанов заявил о стабильности бюджетной системы России и устойчивом положении валютного курса, напоминает РИА ФАН.
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