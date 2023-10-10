Силуанов заверил, что ФНБ будет пополняться в 2023 году
Фонд национального благосостояния в текущем году продолжит пополняться несмотря на то, что часть нефтегазовых доходов будет замещать источники внутренних займов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил глава Минфина, изначально бюджет на 2023 год предполагал дополнительные нефтегазовые доходы, которые пополнили бы фонд, их сумма оценивалась почти в 980 млрд рублей. Однако в первом полугодии «мы больше тратили средства из ФНБ, не пополняя его».
«Второе полугодие, с августа ситуация поменялась текущего года, и мы уже перестали использовать средства ФНБ, наоборот, дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены и на увеличение ФНБ», — указал Силуанов.
По словам министра, объем назначений пополнения средств ФНБ может превысить плановые показатели с учетом цен на нефть и соотношений курса валют.
«Объем составит более триллиона, по нашим оценкам, около 1,2 триллиона. Поэтому в этом году, благодаря хорошей конъюнктуре, ФНБ будет пополняться», — подчеркнул глава Минфина.
Ранее Силуанов заявил, что министерство финансов ожидает стабильного роста ВВП на протяжении трех лет на уровне 2,2-2,3% в год, пишет RT.
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