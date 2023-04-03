Силуанов: В новых регионах необходимо создать условия для строительства жилья

Он отметил, что средства для субсидирования ипотеки на новых территориях есть.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нынешняя ситуация в экономике не располагает к тому, чтобы россияне брали ипотеку и могли ее выплачивать.

