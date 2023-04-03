Силуанов: В новых регионах необходимо создать условия для строительства жилья
На новых российских территориях необходимо создать условия для строительства коммерческого жилья, чтобы начала работать программа ипотеки. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что средства для субсидирования ипотеки на новых территориях есть.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нынешняя ситуация в экономике не располагает к тому, чтобы россияне брали ипотеку и могли ее выплачивать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru