Силуанов: Рост ВВП по итогам года ожидается более чем на 2%
ВВП России по итогам года вырастет не менее чем на 2%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС.
Как отметил глава Минфина, сейчас Минэкономразвития работает над уточнением макропрогноза, на котором будет основан бюджета на 2024-2026 годы.
«Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%», — указал Силуанов.
Министр добавил, что прогноз годовых потребительских цен держится на уровне 5,3%, реальные доходы населения - в положительной зоне.
Глава Минфина также спрогнозировал, что дефицит федерального бюджета в текущем году составит 2-2,5% ВВП. По словам Силуанова, точный размер дефицита можно будет определить по итогам третьего квартала.
Ранее министр финансов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года, скорее всего, составит 2–2,5% ВВП, его размер выходит примерно на те уровни, которые власти закладывали в план, напоминает телеканал «360». По словам Силуанова, в бюджет поступает больше доходов, чем прогнозировалось, в частности, поступления от нефтегазовой отрасли выросли на 18%, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru