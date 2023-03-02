Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году

А у российских компаний, как подчеркнул глава Минфина, появились новые потребители.

«Если посмотреть на объём добычи наших углеводородов, за прошлый год он не только не сократился, но и вырос», – отметил Силуанов.

Он также добавил, что в Москве надеются, что такая ситуация сохранится и в текущем году.

Ранее, как сообщила НСН, Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам.

