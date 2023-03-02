Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году
Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в текущем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.
По его словам, санкции, которые ввели страны Запада привели к удорожанию энергоносителей в государствах, которые их ввели.
А у российских компаний, как подчеркнул глава Минфина, появились новые потребители.
«Если посмотреть на объём добычи наших углеводородов, за прошлый год он не только не сократился, но и вырос», – отметил Силуанов.
Он также добавил, что в Москве надеются, что такая ситуация сохранится и в текущем году.
Ранее, как сообщила НСН, Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам.
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