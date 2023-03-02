Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году

Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в текущем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.

По его словам, санкции, которые ввели страны Запада привели к удорожанию энергоносителей в государствах, которые их ввели.

«Потолок – не проблема»: Российская нефтяная отрасль справилась с ключевым вызовом

А у российских компаний, как подчеркнул глава Минфина, появились новые потребители.

«Если посмотреть на объём добычи наших углеводородов, за прошлый год он не только не сократился, но и вырос», – отметил Силуанов.

Он также добавил, что в Москве надеются, что такая ситуация сохранится и в текущем году.

Ранее, как сообщила НСН, Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:НефтедобычаСанкции Против РоссииМинфин РФАнтон Силуанов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры