Силуанов оценил состояние бюджетной системы России

Глава ведомства обратил внимание на снижение инфляции. Этот показатель в России ниже, чем в тех странах, которые ввели против нее санкции, отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что Россия полностью выполняет бюджетные обязательства. В этом году ВВП страны вырастет на 1%, считает министр.

По итогам апреля дефицит федерального бюджета России составил 3,4 триллиона рублей. Соответствующие цифры содержатся в материалах Министерства финансов РФ, передает «Радиоточка НСН».

