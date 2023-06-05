Силуанов оценил состояние бюджетной системы России
Бюджетная система России стабильна, заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава ведомства обратил внимание на снижение инфляции. Этот показатель в России ниже, чем в тех странах, которые ввели против нее санкции, отметил Силуанов.
Он подчеркнул, что Россия полностью выполняет бюджетные обязательства. В этом году ВВП страны вырастет на 1%, считает министр.
По итогам апреля дефицит федерального бюджета России составил 3,4 триллиона рублей. Соответствующие цифры содержатся в материалах Министерства финансов РФ, передает «Радиоточка НСН».
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