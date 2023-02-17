Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета
Технологическая независимость является главным приоритетом по расходам России в 2023 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы», — указал глава Минфина.
Силуанов подчеркнул, что для этих целей предусмотрена поддержка бюджета. Кроме того, запланированы большие инфраструктурные расходы: так, на дорожное строительство и модернизацию жилищного-коммунального хозяйства направят около 150 млрд рублей за два года.
Также власти предусмотрели ряд проектов для поддержки малого, среднего бизнеса с использованием «кластерного» подхода. В первоочередном порядке будут обеспечиваться и социальные решения: пенсии и пособия, в том числе для семей с детьми. Кроме того, государство обеспечит потребности силового блока и новых регионов России.
Ранее Силуанов заявил, что дефицит бюджета будет находиться на уровне плановых значений.
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