Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета

«Мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы», — указал глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что для этих целей предусмотрена поддержка бюджета. Кроме того, запланированы большие инфраструктурные расходы: так, на дорожное строительство и модернизацию жилищного-коммунального хозяйства направят около 150 млрд рублей за два года.

Также власти предусмотрели ряд проектов для поддержки малого, среднего бизнеса с использованием «кластерного» подхода. В первоочередном порядке будут обеспечиваться и социальные решения: пенсии и пособия, в том числе для семей с детьми. Кроме того, государство обеспечит потребности силового блока и новых регионов России.

Ранее Силуанов заявил, что дефицит бюджета будет находиться на уровне плановых значений.

