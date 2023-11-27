Сийярто: Венгрия отказалась поддержать предложения по 12 пакету санкций против РФ
Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих стран ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, во время совещания в Брюсселе звучали предложения ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. Сийярто вновь подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций Евросоюза против Москвы. В настоящее время власти страны решают, будут ли они поддерживать ограничения, или проголосуют против них, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru