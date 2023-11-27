Сийярто: Венгрия отказалась поддержать предложения по 12 пакету санкций против РФ

Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих стран ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, во время совещания в Брюсселе звучали предложения ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. Сийярто вновь подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций Евросоюза против Москвы. В настоящее время власти страны решают, будут ли они поддерживать ограничения, или проголосуют против них, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзВенгрия

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