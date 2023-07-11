Ефимов: На Московском портале поставщиков зарегистрировалось 310 тысяч бизнесменов

На Московском портале поставщиков с начала года зарегистрировалось более 17 тысяч предпринимателей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Роль портала заключается в помощи бизнесменам реализовывать свои товары и услуги, а госзаказчикам – закупить нужную продукцию по выгодной цене. В этом году число предпринимателей увеличилось на 17,2 тысячи человек, достигнув базу в 310 тысяч граждан, отметил Ефимов.

Платформа помогает небольшим компаниям и бизнесменам, а также самозанятым гражданам дополнительные возможности для сохранения и развития бизнеса. На сегодняшний день 90% поставщиков на портале являются представителями среднего и малого бизнеса.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что с начала года были подписаны 12,1 тысячи госконтрактов, а объем этих сделок составил 2,3 миллиарда рублей. При этом более половины новых пользователей представляют регионы.

