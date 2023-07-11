Ефимов: На Московском портале поставщиков зарегистрировалось 310 тысяч бизнесменов
На Московском портале поставщиков с начала года зарегистрировалось более 17 тысяч предпринимателей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Роль портала заключается в помощи бизнесменам реализовывать свои товары и услуги, а госзаказчикам – закупить нужную продукцию по выгодной цене. В этом году число предпринимателей увеличилось на 17,2 тысячи человек, достигнув базу в 310 тысяч граждан, отметил Ефимов.
Платформа помогает небольшим компаниям и бизнесменам, а также самозанятым гражданам дополнительные возможности для сохранения и развития бизнеса. На сегодняшний день 90% поставщиков на портале являются представителями среднего и малого бизнеса.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что с начала года были подписаны 12,1 тысячи госконтрактов, а объем этих сделок составил 2,3 миллиарда рублей. При этом более половины новых пользователей представляют регионы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
- ЦИК Узбекистана официально объявил о победе Мирзиёева на президентских выборах
- ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии
- Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы
- Радио ROCK FM с 11 июля начало вещание в Анапе
- Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне
- Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи
- Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией
- Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО
- Определены песни и фильмы, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru