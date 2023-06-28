Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза

Швейцария ввела санкции против 71 человека и 33 российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте Федерального совета.

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Отмечается, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза будет принято в августе.

Активы подсанкционных лиц и компаний будут заморожены, а также наложен запрет на поездки в страну. Отмечается, что санкции затронут тех, кто поддерживает «незаконную депортацию детей в Россию», военных, а также представителей государственных средств массовой информации.

Накануне США ввели санкции против связанных с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным структур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШвейцария

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