Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза

Отмечается, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза будет принято в августе.

Активы подсанкционных лиц и компаний будут заморожены, а также наложен запрет на поездки в страну. Отмечается, что санкции затронут тех, кто поддерживает «незаконную депортацию детей в Россию», военных, а также представителей государственных средств массовой информации.

Накануне США ввели санкции против связанных с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным структур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

