Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Тульской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» под Тулой. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

Мантуров заявил, что выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз

По словам главы концерна Яна Новикова, предприятие увеличило темпы изготовления и поставок средств контрбатарейной борьбы в подразделения, принимающие участие в спецоперации.

В Минобороны отметили, что Шойгу потребовал организовать круглосуточное функционирование завода.

Ранее Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе Объединенной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ГособоронзаказСергей Шойгу

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