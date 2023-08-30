Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Тульской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» под Тулой. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.
По словам главы концерна Яна Новикова, предприятие увеличило темпы изготовления и поставок средств контрбатарейной борьбы в подразделения, принимающие участие в спецоперации.
В Минобороны отметили, что Шойгу потребовал организовать круглосуточное функционирование завода.
Ранее Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе Объединенной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru