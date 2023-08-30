Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Тульской области

По словам главы концерна Яна Новикова, предприятие увеличило темпы изготовления и поставок средств контрбатарейной борьбы в подразделения, принимающие участие в спецоперации.

В Минобороны отметили, что Шойгу потребовал организовать круглосуточное функционирование завода.

Ранее Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе Объединенной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

