Сфера транспортировки и хранения стала самой прибыльной в экономике Москвы

Отмечается, что прибыль в строительстве, а также у гостиниц и общепита выросла более чем на 70%. При этом все перечисленные отрасли показали самую лучшую за пять лет динамику прибыли за три квартала года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что прибыль крупных и средних организаций Москвы за девять месяцев 2022 года увеличилась на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 6,7 триллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

