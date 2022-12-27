Сфера транспортировки и хранения стала самой прибыльной в экономике Москвы
Самый заметный рост прибыли за девять месяцев 2022 года показали компании из сферы транспортировки и хранения, их прибыль увеличилась на 75%. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Отмечается, что прибыль в строительстве, а также у гостиниц и общепита выросла более чем на 70%. При этом все перечисленные отрасли показали самую лучшую за пять лет динамику прибыли за три квартала года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что прибыль крупных и средних организаций Москвы за девять месяцев 2022 года увеличилась на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 6,7 триллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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