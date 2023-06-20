Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом.
Отмечается, что газ будет торговаться преимущественно на сербском рынке.
На данный момент крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский «Газпром».
Ранее сообщалось, что Киев презентует в Британии план, по которому планирует превратиться в энергетический хаб Европы. Ожидается, что это произойдет до 2050 года. Для реализации программы Украине необходимо $400 млрд. К указанному времени, как пишет издание, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.
Эксперты отмечают, что США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ считают, что зерновая сделка завершится 18 июля
- Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard
- Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
- Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни
- Госдума ввела наказание за незаконное использование иностранных мессенджеров
- Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС
- Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru