Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом

Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом.

Отмечается, что газ будет торговаться преимущественно на сербском рынке.

На данный момент крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский «Газпром».

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Ранее сообщалось, что Киев презентует в Британии план, по которому планирует превратиться в энергетический хаб Европы. Ожидается, что это произойдет до 2050 года. Для реализации программы Украине необходимо $400 млрд. К указанному времени, как пишет издание, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.

Эксперты отмечают, что США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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