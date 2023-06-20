Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом

Ранее сообщалось, что Киев презентует в Британии план, по которому планирует превратиться в энергетический хаб Европы. Ожидается, что это произойдет до 2050 года. Для реализации программы Украине необходимо $400 млрд. К указанному времени, как пишет издание, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.

Эксперты отмечают, что США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

