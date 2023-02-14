Семинар для столичных инвесторов и промышленников о мерах поддержки состоится 16 февраля

Семинар о мерах поддержки инвесторов и промышленников столицы пройдет в Москве 16 февраля, он войдет в цикл «Семинары для бизнеса». Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



Отмечается, что мероприятие состоится как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Зарегистрироваться для участия в семинаре и ознакомиться с подробным расписанием может любой желающий на Инвестиционном портале Москвы.



По словам Овчинского, созданию максимально удобных условий для деятельности столичных предпринимателей способствуют развитая инфраструктура Москвы, открытый доступ к широкому спектру антикризисных и системных мер помощи и к крупным рынкам сбыта продукции. Глава департамента добавил, что промышленники могут воспользоваться более чем 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами, причем их список постоянно расширяется — увеличивается перечень сервисов московского Инвестиционного портала, предлагаются новые решения в «Банке технологий». Овчинский отметил, что предприятия могут получить статус промышленного комплекса, получить кредитные средства на льготных условиях или обратиться к специалистам, чтобы подобрать объект для локации производства.



В ходе семинара специалисты московского Департамента инвестиционной и промышленной политики и подведомственных предприятий расскажут участникам о пути инвестора с момента инициирования проекта до его воплощения в жизнь, об объектах инвестиционной инфраструктуры, доступных в столице, о порядке получения статуса промышленного комплекса, а также преимуществах и льготах для резидентов и арендаторов площадки в ОЭЗ «Технополис Москва».



Звездным гостем мероприятия станет управляющий директор издания Voice Мария Колмакова, которая выступит с докладом на тему «Импортозамещение малыми объемами: опыт запуска небольшого производства в Москве». Также семинар посетит посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) Вероника Пешкова. Она поделится мнением о глобальной миссии женщины в новой реальности.

