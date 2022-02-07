Сбербанк спрогнозировал увеличение ключевой ставки до 9,5%

Центробанк в ходе заседания 11 февраля может повысить ключевую ставку до 9,5% из-за дальнейшего усиления инфляции. Об этом заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Мы ожидаем, что в следующую пятницу ЦБ повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 9,5%. Главная причина для такого решения — отсутствие улучшения инфляционных показателей. Как и в декабре, признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют», — передает данные Рапохина издание Frank Media.

Однако повышение сразу на 1,5 процентных пункта в организации сочли маловероятным. Рапохин напомнил, что Центрбанк ранее менял ставку с шагом в 0,25 п.п. Кроме того, на валютном рынке была замечена «некая стабилизация». В целом аналитики Сбера предполагают как минимум еще одно повышение ставки в течение 2022 года.



В Сбербанке подчеркнули, что максимум ключевой ставки может быть достигнут уже в первом квартале 2022 года, так как дальнейшее ее повышение нецелесообразно. Целью ЦБ, по мнению специалистов, является возвращение инфляции к ключевым показателям как можно скорее.