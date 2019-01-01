Сбербанк снизил ставку по ипотеке
Глава Сбербанка России Герман Греф заявил о снижении ставки по ипотечным кредитам на 0,3−0,6 процентов с 25 мая. В результате базовая ставка составит 10,8% годовых вместо нынешних 11,4%, а с учетом дисконтов — 9,6% годовых, пишет «Свободная пресса».
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья составит 10,6%.
Греф пояснил, что снижению ставки по ипотеке способствует тренд на снижение инфляции.
Ранее начальник управления регулирования Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков на пресс-конференции НСН рассказал, что введение ипотечных каникул не повлияет негативно на работу банков.
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