Сбер обновил мобильное приложение на Android

В банке отметили, что обновление призвано максимально упростить процесс управления личными финансами. Под рукой будут самые популярные сервисы: перевод денег, проверка баланса и трат, рассказала директор дивизиона Сбербанк Онлайн Ксения Баринова.

Теперь в разделе «Кошелек» отображается больше двух карт. Скопировать номер карты стало проще.

На главном экране приложения доступна информация о расходах по категориям и сумма трат в месяц. Карточку с курсами валют переместили в нижнюю часть главного экрана.

Сбер 20 сентября отменил скидки по ставкам на льготное ипотечное кредитование, напоминает «Радиоточка НСН».

