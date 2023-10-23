Сбер обновил мобильное приложение на Android
Сбер обновил функционал своего мобильного приложения Сбербанк Онлайн на Android, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В банке отметили, что обновление призвано максимально упростить процесс управления личными финансами. Под рукой будут самые популярные сервисы: перевод денег, проверка баланса и трат, рассказала директор дивизиона Сбербанк Онлайн Ксения Баринова.
Теперь в разделе «Кошелек» отображается больше двух карт. Скопировать номер карты стало проще.
На главном экране приложения доступна информация о расходах по категориям и сумма трат в месяц. Карточку с курсами валют переместили в нижнюю часть главного экрана.
Сбер 20 сентября отменил скидки по ставкам на льготное ипотечное кредитование, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru