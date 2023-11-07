Садовод объяснил, чем полезен мискантус для промышленности России
Садовод Туманов в беседе с NEWS.ru заявил, что растение мискантус можно использовать во многих отраслях промышленности в качестве сырья.
Ранее стало известно, что ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в отечественное сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус.
По словам садовода, мискантус часто используют для переработки и получения целлюлозы, которую используют при производстве оберточной бумаги, картона, пластмассы и другого. Это растение, отличающееся своими долголетием и неприхотливостью, произрастает на юге Приморского края.
Ранее специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта выяснили, что пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение. По данным ученых, пижма, произрастающая в Балтийском регионе, отличается более разнообразным составом по сравнению с растением с других территорий — Северной Европы, Северной Кореи, Японии, Китая и Северной Америки, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru