Садовод объяснил, чем полезен мискантус для промышленности России

Ранее стало известно, что ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в отечественное сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус.

По словам садовода, мискантус часто используют для переработки и получения целлюлозы, которую используют при производстве оберточной бумаги, картона, пластмассы и другого. Это растение, отличающееся своими долголетием и неприхотливостью, произрастает на юге Приморского края.

Ранее специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта выяснили, что пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение. По данным ученых, пижма, произрастающая в Балтийском регионе, отличается более разнообразным составом по сравнению с растением с других территорий — Северной Европы, Северной Кореи, Японии, Китая и Северной Америки, передает RT.

