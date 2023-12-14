Руспродсоюз сообщил о росте стоимости месячной корзины продуктов на 5,3%

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 года выросла на 5,3%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

В этом году набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 рубля, в перечень вошли мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

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За первую полную неделю декабря инфляция в России вновь начала ускоряться, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По данным ведомства, с 5 по 11 декабря недельная инфляция составила 0,2%. С 28 ноября по 4 декабря рост цен фиксировался на уровне 0,12%. С начала декабря потребительские цены выросли на 0,27%. Рост за 2023 год составил 6,93%.

За отчетный период больше всего подорожали яйца — на 4,6%. В сегменте непродовольственных товаров — анальгин отечественный (плюс 0,7%), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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