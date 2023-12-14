Руспродсоюз сообщил о росте стоимости месячной корзины продуктов на 5,3%

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 года выросла на 5,3%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

В этом году набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 рубля, в перечень вошли мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.