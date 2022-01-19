Рублю предсказали резкое падение в случае эскалации конфликта на Украине

Рубль может резко подешеветь в случае эскалации конфликта на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса». Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», передает РБК.

По ее данным, рубль может подешеветь до 20%, а российские регуляторы вынуждены будут пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка, например, ввести элементы контроля за движением капитала, комиссии для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить бегство иностранного капитала.