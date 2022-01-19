Рублю предсказали резкое падение в случае эскалации конфликта на Украине
Рубль может резко подешеветь в случае эскалации конфликта на Украине и введения против России жестких санкций по типу «пакета Роберта Менендеса». Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», передает РБК.
По ее данным, рубль может подешеветь до 20%, а российские регуляторы вынуждены будут пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка, например, ввести элементы контроля за движением капитала, комиссии для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить бегство иностранного капитала.
По словам экономиста «Ренессанс Капитала» Софьи Донец, часть обесценения рубля (порядка 5%) из-за напряженности по Украине уже реализовалась: рубль сейчас торгуется на уровнях 76–77 рублей за доллар. Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85–90 рублей.
Группа сенаторов-демократов ранее внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Под ограничения в этом случае попадут лично президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, министры иностранных дел и обороны, начальник Генерального штаба, а также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Законодательную новеллу выдвинул глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес. Документ носит название «Акт по защите суверенитета Украины». Как подчёркивают авторы, инициатива «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики в случае агрессии против Киева.
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