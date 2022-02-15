Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР
Курс рубля прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов российского лидера по поводу обращения Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в динамике торгов на Московской бирже.
Так, курс доллара расчетами «завтра» к 17:47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не повлечет за собой никаких негативных последствий для экономики России, на рубль такое решение также не повлияет.
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