Рубль укрепился после слов Путина об обращении ГД по признанию ЛНР и ДНР

Так, курс доллара расчетами «завтра» к 17:47 мск снижался на 1,15 рубля, до 75,61 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 85,79 рубля.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не повлечет за собой никаких негативных последствий для экономики России, на рубль такое решение также не повлияет.

