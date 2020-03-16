Рубль продолжает падать
Рубль в понедельник, 16 марта, продолжит падение по отношению к доллару и евро.
На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,42 руб. до 74,02 руб. В свою очередь евро подорожал на 1,69 руб. и достиг 82,42 руб.
Цена нефти Brent снизилась на 5,85%, до 31,87 доллара за баррель, пишет «Газета.ру».
Эксперты банковского сектора рассказали в беседе с НСН, что из-за падения рубля повышения ставок по ипотеке не избежать. Два банка уже резко увеличили проценты по ипотечным кредитам. Так, уже изменились ставки по ипотеке в «Юникредит банк» и «Транскапиталбанк». Их рост планирует и «Абсолют банк». Повышение ставок не коснется уже взятых ипотечных кредитов, но может затронуть те, что пока проходят стадию одобрения.
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