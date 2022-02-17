Рубль и акции падают на фоне новостей из Донбасса
Обострение ситуации в Донбассе, о котором заявляют в Донецке и Луганске, негативно сказывается на курсе рубля и российском рынке акций, сообщает «Интерфакс».
Доллар утром в четверг подорожал на 39 копеек и вырос до 75,64 руб., индекс МосБиржи «откатился» ниже 3600 пунктов, индекс РТС снизился на 2,1%. Кроме того. подешевели акции многих компаний. В их числе Сбербанк (на 3,1%), «ЛУКОЙЛ» (2,3%), ВТБ (2%), «Яндекс» (-1,9%) и «Газпром» (-1,6%).
Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после несостоявшегося «нападения» России на Украину, Вашингтон дал Киеву приказ начать эскалацию конфликта.
По данным Марочко, по состоянию на 10:30 четверга в обеих республиках Донбасса было зафиксировано 20 обстрелов со стороны Украины. Такой интенсивности обстрелов не было с 2015 года.
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