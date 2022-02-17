Рубль и акции падают на фоне новостей из Донбасса

Обострение ситуации в Донбассе, о котором заявляют в Донецке и Луганске, негативно сказывается на курсе рубля и российском рынке акций, сообщает «Интерфакс».

Доллар утром в четверг подорожал на 39 копеек и вырос до 75,64 руб., индекс МосБиржи «откатился» ниже 3600 пунктов, индекс РТС снизился на 2,1%. Кроме того. подешевели акции многих компаний. В их числе Сбербанк (на 3,1%), «ЛУКОЙЛ» (2,3%), ВТБ (2%), «Яндекс» (-1,9%) и «Газпром» (-1,6%).