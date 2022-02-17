Рубль и акции падают на фоне новостей из Донбасса

Обострение ситуации в Донбассе, о котором заявляют в Донецке и Луганске, негативно сказывается на курсе рубля и российском рынке акций, сообщает «Интерфакс».

Доллар утром в четверг подорожал на 39 копеек и вырос до 75,64 руб., индекс МосБиржи «откатился» ниже 3600 пунктов, индекс РТС снизился на 2,1%. Кроме того. подешевели акции многих компаний. В их числе Сбербанк (на 3,1%), «ЛУКОЙЛ» (2,3%), ВТБ (2%), «Яндекс» (-1,9%) и «Газпром» (-1,6%).

«Резкая эскалация!» В ЛНР обвинили Киев и Вашингтон в десятках обстрелов в Донбассе

Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после несостоявшегося «нападения» России на Украину, Вашингтон дал Киеву приказ начать эскалацию конфликта.

По данным Марочко, по состоянию на 10:30 четверга в обеих республиках Донбасса было зафиксировано 20 обстрелов со стороны Украины. Такой интенсивности обстрелов не было с 2015 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АкцииКурс ВалютРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры