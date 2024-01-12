Росстат: в 2023 году яйца подорожали на 61,35%

Стоимость яиц в России по итогам 2023 года увеличилась на 61,35%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Отмечается, что курятина подорожала на 27,77%.

В период с 1 по 9 января 2024 года недельная инфляция составила 0,26%. В конце декабря показатель находился на уровне 0,28%.

Минсельхоз ранее заявил, что за последние две недели стоимость яиц у производителей снизилась на 2,5%. Ведомство ожидает падение цен в розничных сетях в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин связал рост цен на яйца с повышенным спросом со стороны населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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