Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции
В России с 24 по 30 октября замедлились темпы недельной инфляции. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Темпы инфляции замедлились с 0,24% до 0,14%. С начала 2023 года потребительские цены выросли на 5,47%, уточнил Росстат.
Небольшое замедление роста цен произошло в плодоовощной продукции. Помидоры подорожали на 6,7%, капуста и картофель подешевели на 0,9%, яблоки - на 0,3%.
В ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября, президент Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан растут выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев 2023 года реальные доходы россиян выросли на 7,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru