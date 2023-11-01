Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции

Темпы инфляции замедлились с 0,24% до 0,14%. С начала 2023 года потребительские цены выросли на 5,47%, уточнил Росстат.

Небольшое замедление роста цен произошло в плодоовощной продукции. Помидоры подорожали на 6,7%, капуста и картофель подешевели на 0,9%, яблоки - на 0,3%.

В ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября, президент Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан растут выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев 2023 года реальные доходы россиян выросли на 7,5%, передает «Радиоточка НСН».

