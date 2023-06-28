Росстат сообщил о сокращении выпуска бензина в мае
В России в мае снизились объемы производства бензина, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Снижение производства составило 1,1% год к году. Это 3,5 миллиона тонн.
При этом выпуск дизельного топлива увеличился на 2,7% - до 6,9 миллиона тонн. За период с января по май произведено 36,7 миллиона тонн.
Совокупно производство кокса и нефтепродуктов в мае текущего года увеличилось на 6,7%. За первые пять месяцев 2023 года - на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цена перелета эконом-классом в России в мае 2023 года составила 6972,36 рубля в расчете на тысячу километров пути. Это максимальное значение с 2000 года, передает «Радиоточка НСН».
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