Росстат сообщил о нулевой инфляции в начале мая
12 мая 202319:19
Темпы роста цен в России с 3 по 10 мая оказались нулевыми. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в начале мая заметно подешевели цены на плодоовощную продукцию. В среднем снижение составило 1,2%.
Огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 5,2%. При этом цены на капусту выросли на 18%, на морковь - на 5,5%.
Центральный банк ранее допустил повышение ключевой ставки. Сейчас этот показатель составляет 7,5%.
Аналитики ЦБ предупредили об ускорении инфляции во втором квартале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru