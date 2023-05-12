Росстат сообщил о нулевой инфляции в начале мая

Темпы роста цен в России с 3 по 10 мая оказались нулевыми. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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По данным ведомства, в начале мая заметно подешевели цены на плодоовощную продукцию. В среднем снижение составило 1,2%.

Огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 5,2%. При этом цены на капусту выросли на 18%, на морковь - на 5,5%.

Центральный банк ранее допустил повышение ключевой ставки. Сейчас этот показатель составляет 7,5%.

Аналитики ЦБ предупредили об ускорении инфляции во втором квартале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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