Росстат: производительность труда в 2022 году упала на 3,6% впервые с 2009 года

Так, это стало максимальным снижением с 2009 года, когда производительность труда упала на 4,1%. Отмечается, что максимальное падение в 2022 году зафиксировали в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ремонте автомобилей и мотоциклов, где снижение составило 12,9%.

Кроме того, производительность труда также упала в сферах добычи полезных ископаемых (3,4%) и обрабатывающих производств (3,3%). В сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 7%. Производительность труда в сфере транспортировки и хранения упала на 4,5%, а в сфере связи — на 2,8%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности падение составило 7%.

Ранее стало известно, что стоимость перелета эконом-классом по России в августе упала более чем на тысячу рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

