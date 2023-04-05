Росстат: недельная инфляция в РФ ускорилась

В России в период с 28 марта по 3 апреля ускорились темпы роста цен, свидетельствуют данные Росстата.

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Рост цен за указанный период составил 0,13%. С начала года показатель инфляции вырос до 1,6%.

Сильнее всего за последнюю неделю подорожала плодоовощная продукция - в среднем на 1,3%. Огурцы прибавили в цене 6%.

Подорожали 20 наименований продуктов. Наибольший рост зафиксирован в молочных смесях.

Инфляция в Аргентине в феврале этого года составив 102,5% к февралю 2022-го, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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