Россияне стали реже соглашаться на уже одобренные кредиты

Только 26,6% заемщиков к концу 2021 года согласились на предложенные банком условия и взяли потребительский кредит. Об этом сообщает РБК.

По имеющимся данным, россияне стали менее уступчивыми после начала пандемии. В 2019 году доля тех, кто соглашался на условия банков, составляла 41%.

Причиной этого стали выросшие процентные ставки и большое количество соответствующих предложений на рынке.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию.