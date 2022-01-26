Россияне стали реже соглашаться на уже одобренные кредиты
Только 26,6% заемщиков к концу 2021 года согласились на предложенные банком условия и взяли потребительский кредит. Об этом сообщает РБК.
По имеющимся данным, россияне стали менее уступчивыми после начала пандемии. В 2019 году доля тех, кто соглашался на условия банков, составляла 41%.
Причиной этого стали выросшие процентные ставки и большое количество соответствующих предложений на рынке.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru